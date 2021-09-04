Байден посетил пострадавший от урагана "Ида" Новый Орлеан

Президент США Джо Байден в пятницу посетил город Новый Орлеан (штат Луизиана), пострадавший от урагана "Ида", где он выступил с речью о мерах, которые американская администрация предпринимает для ликвидации последствий стихии.

Президент США Джо Байден в пятницу посетил город Новый Орлеан (штат Луизиана), пострадавший от урагана "Ида", где он выступил с речью о мерах, которые американская администрация предпринимает для ликвидации последствий стихии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, трансляция выступления велась на сайте Белого дома.

"По состоянию на данный момент мы предоставили в том числе при содействии губернатора (штата) 100 млн долларов США прямой помощи жителям Луизианы, направив по 500 долларов США на их банковские счета", - сообщил Байден.

Президент также вновь высказался в поддержку предложенного им плана модернизации инфраструктуры страны, который, по его словам, позволит улучшить готовность к подобным ударам стихии в будущем.

Байден напомнил также, что распорядился использовать при необходимости стратегический нефтяной резерв страны для борьбы с нехваткой топлива в пострадавших от урагана районах.