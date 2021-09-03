Байден поручил рассекретить документы о теракте 11 сентября

Президент США Джо Байден издал указ, дающий старт процедуре рассекречивания новых материалов, имеющих отношение к терактам 11 сентября 2001 года.

Президент США Джо Байден издал указ, дающий старт процедуре рассекречивания новых материалов, имеющих отношение к терактам 11 сентября 2001 года.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , в указе говорится:

"В преддверии 20-й годовщины 9/11 американский народ заслуживает иметь более полную картину того, что его власти знают об этих атаках... Критически важно, чтобы правительство Соединенных Штатов обеспечило максимальную прозрачность и сохранило секретность только в отдельных и необходимых случаях".

Байден поручил генеральному прокурору страны Меррику Гарланду обнародовать рассекреченные документы по терактам 11 сентября 2001 года в течение шести месяцев.

"Сегодня я подписал указ, предписывающий министерству юстиции США и другим причастным ведомствам контролировать рассекречивание документов, касающихся расследований ФБР относительно событий 11 сентября. Указ содержит требование к генеральному прокурору обнародовать рассекреченные документы в течение последующих шести месяцев", - заявил президент США, чье заявление распространил Белый дом.

Глава государства подчеркнул, что, вступая в должность президента США, он взял на себя обязательство обеспечить прозрачность в части рассекречивания документов о нападениях террористов на страну двадцатилетней давности.

"Приближаясь к 20-летию этого трагического события, я выполняю данное обязательство", - отметил Байден.

Напомним, что снять гриф секретности с материалов расследования было одним из предвыборных обещаний Байдена, о котором ему напомнили семьи жертв трагедии в преддверии ее 20-летней годовщины.