Байден поручил Пентагону продолжить наращивать военную помощь Киеву

Президент США Джо Байден приказал американскому военному ведомству продолжить наращивать поставки вооружений в Украину.

Президент США Джо Байден приказал американскому военному ведомству продолжить наращивать поставки вооружений в Украину.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении американского лидера, распространенном пресс-службой Белого дома.

"В последние месяцы Соединенные Штаты предоставили Украине сотни противоракет и доставляют их еще больше. Я поручил Министерству обороны США продолжить наращивать поставки вооружений Украине, и Соединенные Штаты будут и далее неустанно работать над тем, чтобы укрепить позиции Украины по мере того, как она обороняется от российских сил", - отметил Байден.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан 2 декабря заявил, что Киев до середины января 2025 года получит американскую военную помощь, включающую сотни тысяч артиллерийских снарядов и тысячи ракет.

Он заявил о планах дополнительно поставить Киеву ракеты-перехватчики.