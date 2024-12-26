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Байден поручил Пентагону продолжить наращивать военную помощь Киеву

Байден поручил Пентагону продолжить наращивать военную помощь Киеву Президент США Джо Байден приказал американскому военному ведомству продолжить наращивать поставки вооружений в Украину.
Другие страны
26 декабря 2024 г. 06:22
Байден поручил Пентагону продолжить наращивать военную помощь Киеву

Президент США Джо Байден приказал американскому военному ведомству продолжить наращивать поставки вооружений в Украину.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении американского лидера, распространенном пресс-службой Белого дома.

"В последние месяцы Соединенные Штаты предоставили Украине сотни противоракет и доставляют их еще больше. Я поручил Министерству обороны США продолжить наращивать поставки вооружений Украине, и Соединенные Штаты будут и далее неустанно работать над тем, чтобы укрепить позиции Украины по мере того, как она обороняется от российских сил", - отметил Байден.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан 2 декабря заявил, что Киев до середины января 2025 года получит американскую военную помощь, включающую сотни тысяч артиллерийских снарядов и тысячи ракет.

Он заявил о планах дополнительно поставить Киеву ракеты-перехватчики.

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