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Байден поручил оказать помощь штатам США, пострадавшим из-за торнадо

Байден поручил оказать помощь штатам США, пострадавшим из-за торнадо Президент США Джозеф Байден проинформирован об обрушившихся на страну торнадо и ураганах.
Другие страны
11 декабря 2021 г. 22:54
Байден поручил оказать помощь штатам США, пострадавшим из-за торнадо
Джозеф Байден

Президент США Джозеф Байден проинформирован об обрушившихся на страну торнадо и ураганах.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Белый дом.

"Глава федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях, помощник по вопросам нацбезопасности, замглавы аппарата и директор по внутригосударственным проблемам доложили президенту о критических погодных условиях и торнадо, которые обрушились на семь штатов ночью", - отмечает пресс-служба Белого дома.

Президент поручил выделить федеральные ресурсы для помощи пострадавшим регионам. "В связи с продолжающейся оценкой ущерба в течение дня президенту продолжат докладывать о ситуации", - говорится в заявлении.

Торнадо и ураганы обрушились на целый ряд американских штатов, в частности, Иллинойс, Миссури, Арканзас, Кентукки и Теннесси. Один человек погиб из-за стихии, обрушившейся на дом престарелых в Арканзасе. Три человека погибли в штате Теннесси. Губернатор штата Кентукки Энди Бешир считает, что число погибших в регионе в результате торнадо может достичь 100.

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