Байден поручил обеспечить Секретную службу всем необходимым для охраны Трампа

Американский лидер Джо Байден поручил обеспечить Секретную службу США всем необходимым для дальнейшего обеспечения безопасности кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа.

Американский лидер Джо Байден поручил обеспечить Секретную службу США всем необходимым для дальнейшего обеспечения безопасности кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении Байдена, распространенном пресс-службой Белого дома.

"Как я много раз говорил, в нашей стране нет места насилию по политическим мотивам, как и любому насилию. И я поручил моим помощникам и далее гарантировать, что Секретная служба располагает всеми ресурсами и средствами и принимает меры защиты, которые необходимы для обеспечения безопасности экс-президента", - отмечается в документе.

Байден констатировал, что его проинформировали о "возможной попытке покушения" на Трампа.