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Байден поручил обеспечить Секретную службу всем необходимым для охраны Трампа

Байден поручил обеспечить Секретную службу всем необходимым для охраны Трампа Американский лидер Джо Байден поручил обеспечить Секретную службу США всем необходимым для дальнейшего обеспечения безопасности кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа.
Другие страны
16 сентября 2024 г. 05:18
Байден поручил обеспечить Секретную службу всем необходимым для охраны Трампа

Американский лидер Джо Байден поручил обеспечить Секретную службу США всем необходимым для дальнейшего обеспечения безопасности кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Байдена, распространенном пресс-службой Белого дома.

"Как я много раз говорил, в нашей стране нет места насилию по политическим мотивам, как и любому насилию. И я поручил моим помощникам и далее гарантировать, что Секретная служба располагает всеми ресурсами и средствами и принимает меры защиты, которые необходимы для обеспечения безопасности экс-президента", - отмечается в документе.

Байден констатировал, что его проинформировали о "возможной попытке покушения" на Трампа.

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Версия на азербайджанском языке Bayden Məxfi Xidmətə Trampın mühafizəsi üçün lazım olan hər şeyi etməyi tapşırıb

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