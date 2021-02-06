Байден поручил не сообщать Трампу секретную информацию

Бывшему президенту США Дональду Трампу не следует сообщать секретную информацию.

Бывшему президенту США Дональду Трампу не следует сообщать секретную информацию.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил действующий президент страны Джо Байден.

"Думаю, что нет нужды проводить для него секретные брифинги. В чем ценность проведения для него секретных брифингов? Какое это будет иметь влияние, если только он не проговорится и не скажет что-нибудь?" - сказал Байден в интервью CBS.

Он сослался на "неуравновешенное" поведение Трампа.

Отметим, что бывшим президентам США могут сообщать секретную информацию по решению действующего главы государства.