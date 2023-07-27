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Байден поручил делиться с МУС данными о военных преступлениях РФ в Украине

Байден поручил делиться с МУС данными о военных преступлениях РФ в Украине Президент США Джо Байден тайно отдал приказ американскому правительству делиться с Международным уголовным судом в Гааге информацией о военных преступлениях России в Украине.
Другие страны
27 июля 2023 г. 02:39
Байден поручил делиться с МУС данными о военных преступлениях РФ в Украине

Президент США Джо Байден тайно отдал приказ американскому правительству делиться с Международным уголовным судом в Гааге информацией о военных преступлениях России в Украине.

Как передает Report, об этом пишет The New York Times.

О таком тайном приказе Байдена американскому СМИ стало известно от официальных лиц, осведомленных по этому вопросу. Чиновники считают, что такой шаг американского президента свидетельствует о значительном изменении политики США.

Как пояснили чиновники, принятое Байденом решение перечеркивает многомесячное сопротивление со стороны Пентагона, боявшегося, что такой шаг может создать прецедент, который позволит преследовать американских военных.

По данным NYT, США располагают информацией о решении российских чиновников намеренно нанести удары по гражданской инфраструктуре в Украине, а также принудительно депортировать украинских детей с оккупированных территорий.

Некоторыми данными, как утверждает NYT, американская сторона уже поделилась с украинскими прокурорами, но не с судом Гааги.

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Версия на азербайджанском языке KİV: Bayden Rusiyanın hərbi cinayətləri barədə məlumatları Haaqa məhkəməsi ilə bölüşməyi tapşırıb

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