Байден поприветствовал приостановление членства РФ в Совете ООН по правам человека

Президент США Джозеф Байден поприветствовал приостановление членства РФ в Совете Организации Объединенных Наций по правам человека.

Президент США Джозеф Байден поприветствовал приостановление членства РФ в Совете Организации Объединенных Наций по правам человека.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщает Белый Дом.

"Я приветствую сегодняшнее подавляющее большинство голосов в Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций за исключение России из Совета ООН по правам человека. Это значимый шаг со стороны международного сообщества, еще раз демонстрирующий, как война Путина превратила Россию в международного изгоя", - говорится в заявлении.

Байден отметил, что США тесно сотрудничали с союзниками по всему миру, чтобы "провести это голосование (за приостановления членства РФ в ООН - ред.), потому что Россия совершает грубые и систематические нарушения прав человека".

"Картины, которые мы видим из Бучи и других районов Украины по мере вывода российских войск, ужасают. Признаки того, что людей изнасиловали, пытали, казнили, а в некоторых случаях осквернили их тела, - это оскорбление нашей общей человечности", - отметил Байден.

"Мы продолжим работать с ответственными странами по всему миру, чтобы собрать доказательства, чтобы привлечь Россию к ответственности за совершаемые злодеяния, усилить давление на российскую экономику и изолировать Россию на международной арене", - подчеркнул президент США.