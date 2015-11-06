Байден пообещал Порошенко помощь Украине в один миллиард долларов

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Вице-президент США Джо Байден пообещал главе Украины Петру Порошенко третий транш в 1 миллиард долларов на борьбу с коррупцией и налоговую реформу, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости

Байден и Порошенко обсудили в четверг по телефону вопросы урегулирования конфликта на Донбассе, а также экономическую ситуацию в республике.

"Вице-президент подчеркнул готовность США предоставить третий кредит Украине в размере миллиарда долларов в рамках усилий по расследованию и судебному преследованию коррупции и чтобы гарантировать, что налоговая реформа Украины проходит в соответствии с программой МВФ", — говорится в сообщении Белого дома.

Также Байден поздравил Порошенко с прошедшими местными выборами на Украине, назвав их "вехой в демократическом развитии страны".

В конце октября министр торговли США Пенни Прицкер заявляла, что президент США Барак Обама собирается предпринять шаги для предоставления третьего транша макроэкономической помощи Украине для проведения рефом в стране в ближайшие месяцы.