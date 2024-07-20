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Байден пообещал освободить осужденного в России журналиста

Байден пообещал освободить осужденного в России журналиста Возвращение осужденного в России за шпионаж журналиста газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича является приоритетом для американского правительства.
Другие страны
20 июля 2024 г. 01:38
Байден пообещал освободить осужденного в России журналиста

Возвращение осужденного в России за шпионаж журналиста газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича является приоритетом для американского правительства.

Как сообщает Report, заявление президента США Джо Байдена приводит сайт Белого дома.

Он пообещал, что США продолжат добиваться освобождения журналиста.

"С самого первого дня работы моей администрации у меня не было более приоритетной задачи, чем добиваться освобождения и благополучного возвращения Эвана, Пола Уилана и всех американцев, несправедливо задержанных и удерживаемых за рубежом", - подчеркнул Байден.

19 июля Свердловский областной суд приговорил американского журналиста к 16 годам лишения свободы по уголовному делу о шпионаже.

По версии следствия, в марте 2023 года Гершкович приехал в Екатеринбург по заданию ЦРУ для сбора секретной информации о деятельности оборонного предприятия "Уралвагонзавод". Его интересовали данные по выпуску и ремонту военной техники. Судебный процесс проходил в закрытом режиме из-за грифа "секретно" на материалах дела.

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