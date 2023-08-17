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Байден пообещал Луле да Силве выделить $500 млн на восстановление лесов Амазонии

Байден пообещал Луле да Силве выделить $500 млн на восстановление лесов Амазонии Президент США Джо Байден пообещал бразильскому коллеге Луису Инасиу Луле да Силве выделить 500 млн долларов на восстановление дождевых лесов бассейна реки Амазонки в течение пяти лет.
Другие страны
17 августа 2023 г. 09:40
Байден пообещал Луле да Силве выделить $500 млн на восстановление лесов Амазонии

Президент США Джо Байден пообещал бразильскому коллеге Луису Инасиу Луле да Силве выделить 500 млн долларов на восстановление дождевых лесов бассейна реки Амазонки в течение пяти лет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Белого дома по итогам телефонного разговора двух лидеров.

"Два лидера подробно обсудили сотрудничество в области климата и подготовку к [28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата] COP28, в том числе обещание президента Байдена запросить у Конгресса выделение 500 млн долларов в течение пяти лет в поддержку Фонда Амазонии (занимается финансированием проектов по сохранению и восстановлению дождевых лесов Амазонии)", - указано в сообщении.

Кроме того, США намерены привлечь до 1 млрд долларов на восстановление подвергшихся деградации территорий в Амазонии и в Бразилии в целом.

16 июля Байден и Лула да Силва провели телефонный разговор, в котором обсудили глобальные и региональные вопросы, касающиеся отношений двух стран. Пресс-служба бразильского президента по итогам разговора сообщила, что США и Бразилия готовят совместную инициативу по обеспечению достойных условий труда, которая будет представлена в сентябре на полях очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке при участии представителей Международной организации труда и профсоюзных структур.

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Версия на английском языке Biden pledges $500M to Lula da Silva to help reforest Amazon

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