О нас

Байден пообещал Эрдогану истребители F-16

Байден пообещал Эрдогану истребители F-16 Президент США Джо Байден и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в рамках встречи на саммите НАТО обсудили вопрос поставки Анкаре истребителей F-16.
Другие страны
30 июня 2022 г. 08:47
Байден пообещал Эрдогану истребители F-16

Президент США Джо Байден и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в рамках встречи на саммите НАТО обсудили вопрос поставки Анкаре истребителей F-16.

Как передает Report со ссылкой на NTV, в Белом доме утверждают, что во время переговоров американский лидер пообещал своему коллеге приложить определенные усилия для прохождения соответствующей сделки через конгресс.

Речь идет о 40 новых истребителях F-16 Block 70 и около 80 комплектов для модернизации уже имеющихся у Турции самолетов. Согласно официальным заявлениям Белого дома, Байден и Эрдоган действительно обсуждали вопрос поставки F-16 Анкаре, но факт какого-либо обещания со стороны Байдена в администрации президента США пока не подтверждают.

При этом ряд европейских СМИ увязывают ситуацию с американскими истребителями для Турции и снятие блока Анкары на вступление в НАТО Финляндии и Швеции. Турецкая сторона пошла на этот шаг после урегулирования спорных моментов с Стокгольмом и Хельсинки, что проходило при непосредственном участии США. Однако в Вашингтоне уверяют, что ничего не предлагали Турции взамен поддержки членства двух северных государств в НАТО.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bayden Ərdoğana F-16 qırıcılarının tədarükünü vəd edib

Другие новости из категории

Число жертв наводнений в индийском штате Ассам достигло 151
Число жертв наводнений в индийском штате Ассам достигло 151
30 июня 2022 г. 08:09
Макрон: Франция и Турция привержены единству и мощи НАТО
Макрон: Франция и Турция привержены единству и мощи НАТО
30 июня 2022 г. 07:21
Турецкая армия нейтрализовала 6 террористов на севере Ирака
Турецкая армия нейтрализовала 6 террористов на севере Ирака
30 июня 2022 г. 07:09
Количество погибших в брошенном грузовике в США выросло до 51
ФотоКоличество погибших в брошенном грузовике в США выросло до 51
30 июня 2022 г. 06:46
США направят в Румынию еще пять тысяч военных
США направят в Румынию еще пять тысяч военных
30 июня 2022 г. 06:34
Швейцария ввела дополнительные санкции против РФ
Швейцария ввела дополнительные санкции против РФ
30 июня 2022 г. 05:37
Премьер Израиля решил уйти из политики
Премьер Израиля решил уйти из политики
30 июня 2022 г. 04:41
Консульство Бельгии в России приостановит выдачу краткосрочных виз
Консульство Бельгии в России приостановит выдачу краткосрочных виз
30 июня 2022 г. 03:15
Чехия передаст Украине разведывательные беспилотники
Чехия передаст Украине разведывательные беспилотники
30 июня 2022 г. 02:38
Блинкен: Киев должен определять условия возможных переговоров с Москвой
Блинкен: Киев должен определять условия возможных переговоров с Москвой
30 июня 2022 г. 01:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi