Байден пообещал добиться запрета на продажу в США штурмового оружия

Американская администрация будет продолжать добиваться дальнейшего ужесточения контроля над огнестрельным оружием, запрета на продажу в США штурмового оружия.

Американская администрация будет продолжать добиваться дальнейшего ужесточения контроля над огнестрельным оружием, запрета на продажу в США штурмового оружия.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в понедельник президент США Джо Байден.

"Штурмовое оружие должно быть запрещено… Я намерен запретить это оружие, магазины повышенной вместимости - на 30 патронов", - отметил американский лидер, выступая на лужайке у Белого дома на торжественной церемонии, посвященной вступлению в силу первого за последние примерно 30 лет закона об ужесточении контроля над оборотом огнестрельного оружия в стране. "Я не остановлюсь, пока мы не добьемся этого (запрета)", - добавил глава государства.

По его данным, за последние два десятилетия в результате применения огнестрельного оружия в США погибло больше школьников, чем американских полицейских и военнослужащих вместе взятых. "Оружие является основной причиной гибели детей в Соединенных Штатах Америки. Позвольте мне повторить это. Оружие является основной причиной гибели детей в Соединенных Штатах, опережая автомобильные аварии и рак. За последние два десятилетия (в США) из-за огнестрельного оружия погибло больше школьников старших классов, чем полицейских при исполнении и находящихся на действительной службе военных вместе взятых", - заявил хозяин Белого дома. "Мы не можем больше этого допускать", - добавил он. На церемонии также присутствовали двое представителей традиционно поддерживающей ношение огнестрельного оружия Республиканской партии - сенатор Джон Корнин и конгрессмен Тони Гонзалес (оба от штата Техас).

При этом президент подчеркнул, что выступает за вторую поправку к конституции, которая гарантирует американцам право на владение огнестрельным оружием. "Все, о чем я говорю, не ущемляет ничьих прав в рамках второй поправки. Я говорил это много раз. Я поддерживаю вторую поправку", - указал глава государства. По его словам, "право на ношение оружия не является абсолютным правом, доминирующим над всеми остальными". "У меня есть четыре дробовика. Два - мои и два - моего покойного сына", - добавил Байден, указав, что хранит оружие под замком.