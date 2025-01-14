Байден: Помощь США Украине создавала риск ядерной конфронтации с РФ

Поддержка Киева со стороны Вашингтона создавала риск ядерной конфронтации с Россией.
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"У меня было две задачи: объединить мир в защите Украины и избежать войны между двумя ядерными державами. Мы справились с обеими", — заявил он.
Также Байден заявил, что США и союзники не могут позволить себе отказаться от поддержки Украины и должны продолжать помощь Киеву.
"Нужно делать еще больше. Мы не можем уйти. Мы объединили 50 стран, чтобы поддержать Украину, не только в Европе, впервые в Азии", — отметил американский лидер.