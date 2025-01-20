Байден помиловал лиц, которым Трамп угрожал уголовными делами

Уходящий президент США Джо Байден в последние часы своего президентства в упреждающем порядке помиловал ряд лиц, которым его преемник Дональд Трамп угрожал преследованием.

Уходящий президент США Джо Байден в последние часы своего президентства в упреждающем порядке помиловал ряд лиц, кому его преемник Дональд Трамп угрожал уголовными делами.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении администрации Байдена.

В число помилованных вошли бывший глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли, бывший директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, а также члены специального комитета Палаты представителей Конгресса, расследовавшего обстоятельства штурма Капитолия в начале 2021 года, и сотрудники полиции Капитолия и полиции округа Колумбия, дававшие показания по этому делу.

Ранее в интервью журналистам Трамп заявлял, что намерен преследовать "внутренних врагов". Позже он уточнил, что относит к таковым в том числе некоторых политиков-демократов.