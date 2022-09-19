Байден пока не решил окончательно, участвовать ли ему в выборах в 2024 году

Президент США Джо Байден заявил, что он намерен участвовать в выборах главы государства в 2024 году, однако окончательное "твердое решение" на этот счет принимать пока рано.

Президент США Джо Байден заявил, что он намерен участвовать в выборах главы государства в 2024 году, однако окончательное "твердое решение" на этот счет принимать пока рано.

Как передает Report, об этом сказал он в интервью CBS News .

"Мое намерение, как уже говорил с самого начала, состоит в том, что я снова буду баллотироваться.

Но это всего лишь намерение. Разве это твердое решение, что я снова баллотируюсь? Это еще предстоит выяснить", - отметил Байден.

По его словам, сейчас он выполняет свою работу, а уже в следующем году определится, что делать дальше.

При этом американский лидер считает, что у него достаточно энергии и остроты ума для выполнения работы президента.

Нынешний президент США и его советники неоднократно отмечали, что он намерен выдвинуть свою кандидатуру для участия в выборах в 2024 году. Тогда Байдену исполнится 81 год.