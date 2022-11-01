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Байден поговорил по телефону с Лулой да Силвой

Байден поговорил по телефону с Лулой да Силвой Президент США Джо Байден провел в понедельник телефонный разговор с победившим на президентских выборах в Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой, чтобы поздравить его с избранием и обсудить дальнейшее сотрудничество двух стран.
Другие страны
1 ноября 2022 г. 02:42
Байден поговорил по телефону с Лулой да Силвой

Президент США Джо Байден провел в понедельник телефонный разговор с победившим на президентских выборах в Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой, чтобы поздравить его с избранием и обсудить дальнейшее сотрудничество двух стран.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"Президент Джо Байден поговорил сегодня с избранным президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой, чтобы поздравить его с избранием", - отмечается в заявлении. "В ходе звонка президент Байден высоко оценил прочность демократических институтов Бразилии по итогам свободных, честных и заслуживающих доверия выборов", - заявили в Белом доме.

"Лидеры двух стран обсудили прочные отношения между Соединенными Штатами и Бразилией и обязались продолжать работать в качестве партнеров с целью противостояния общим вызовам, в том числе с целью борьбы с изменением климата, поддержания продовольственной безопасности, продвижения инклюзивности и демократии, а также регулирования региональной миграции", - говорится в тексте.

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