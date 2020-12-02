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Байден подтвердил готовность вернуть США в ядерную сделку с Ираном

Байден подтвердил готовность вернуть США в ядерную сделку с Ираном Политик при этом подчеркнул, что считает функционирующее соглашение, которое контролировало бы ядерные разработки Тегерана, "лучшим инструментом обеспечения стабильности в регионе"
Другие страны
2 декабря 2020 г. 11:01
Байден подтвердил готовность вернуть США в ядерную сделку с Ираном

Избранный президентом США демократ Джозеф Байден подтвердил готовность будущей администрации работать над возвращением Соединенных Штатов в состав участников Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое заявление политик сделал в интервью газете The New York Times.

Журналист издания поинтересовался у демократа, придерживается ли он своей позиции, что США должны вернуться к участию в ядерной сделке с Ираном, о чем сам политик заявлял ранее. "Это будет нелегко, но да", - ответил Байден. По его словам, будущая администрация намерена в сотрудничестве "с союзниками и партнерами участвовать в переговорах и разрабатывать дополнительные соглашения, которые укрепили бы и продлили действие ограничений в отношении иранской ядерной программы, а также касались бы ракетной программы" Тегерана.

Политик при этом подчеркнул, что считает функционирующее соглашение, которое контролировало бы ядерные разработки Тегерана, "лучшим инструментом обеспечения стабильности в регионе".

"Наращивание ядерного потенциала в данной части мира - это последнее, чего мы хотим", - подчеркнул политик. Ранее Байден неоднократно заявлял о том, что в случае победы на президентских выборах в США планирует вернуть Соединенные Штаты к участию в СВПД.

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Версия на азербайджанском языке Bayden İranla nüvə anlaşmasına geri dönməyə hazır olduğunu təsdiqləyib

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