Байден подтвердил, что юристы нашли новые секретные документы в его доме

Американский президент Джо Байден подтвердил, что юристы обнаружили в его доме новую партию засекреченных документов, об этом незамедлительно проинформировали Министерство юстиции США.

Американский президент Джо Байден подтвердил, что юристы обнаружили в его доме новую партию засекреченных документов, об этом незамедлительно проинформировали Министерство юстиции США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с данным заявлением американский лидер выступил в Белом доме.

"Как я сказал ранее на этой неделе, люди знают, что я серьезно отношусь к засекреченным документам и засекреченным материалам. Я также заявил, что мы в полной мере сотрудничаем в рамках проверки Министерства юстиции США. В рамках этой проверки мои юристы осмотрели другие места, где хранились документы, относящиеся к тому времени, когда я был вице-президентом. Они завершили осмотр прошлой ночью. Они обнаружили небольшое число документов с пометкой "засекречено" в местах хранения и шкафах для бумаг в моем доме, в моей личной библиотеке. Министерство юстиции было незамедлительно оповещено", - подчеркнул он.

Напомним, что ранее в здании связанного с нынешним главой Белого дома вашингтонского аналитического центра нашли секретные документы времен вице-президентства Джо Байдена. После этого республиканцы в Палате представителей обвинили президента в несоблюдении правил, касающихся хранения секретных документов.