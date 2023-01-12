О нас

Байден подтвердил, что юристы нашли новые секретные документы в его доме

Байден подтвердил, что юристы нашли новые секретные документы в его доме Американский президент Джо Байден подтвердил, что юристы обнаружили в его доме новую партию засекреченных документов, об этом незамедлительно проинформировали Министерство юстиции США.
Другие страны
12 января 2023 г. 23:12
Байден подтвердил, что юристы нашли новые секретные документы в его доме
Джо Байден

Американский президент Джо Байден подтвердил, что юристы обнаружили в его доме новую партию засекреченных документов, об этом незамедлительно проинформировали Министерство юстиции США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с данным заявлением американский лидер выступил в Белом доме.

"Как я сказал ранее на этой неделе, люди знают, что я серьезно отношусь к засекреченным документам и засекреченным материалам. Я также заявил, что мы в полной мере сотрудничаем в рамках проверки Министерства юстиции США. В рамках этой проверки мои юристы осмотрели другие места, где хранились документы, относящиеся к тому времени, когда я был вице-президентом. Они завершили осмотр прошлой ночью. Они обнаружили небольшое число документов с пометкой "засекречено" в местах хранения и шкафах для бумаг в моем доме, в моей личной библиотеке. Министерство юстиции было незамедлительно оповещено", - подчеркнул он.

Напомним, что ранее в здании связанного с нынешним главой Белого дома вашингтонского аналитического центра нашли секретные документы времен вице-президентства Джо Байдена. После этого республиканцы в Палате представителей обвинили президента в несоблюдении правил, касающихся хранения секретных документов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bayden vəkillərin onun evində yeni məxfi sənədlər tapdığını təsdiqləyib

Другие новости из категории

Нидерландский премьер обсудит с Байденом вопрос Украины
Нидерландский премьер обсудит с Байденом вопрос Украины
13 января 2023 г. 00:08
Cпецпрокурор займется расследованием хранения Байденом секретных документов
Cпецпрокурор займется расследованием хранения Байденом секретных документов
12 января 2023 г. 23:33
МАГАТЭ намерен разместить инспекторов на всех АЭС Украины
МАГАТЭ намерен разместить инспекторов на всех АЭС Украины
12 января 2023 г. 22:01
Турция напомнила Швеции об условиях принятия страны в НАТО
Турция напомнила Швеции об условиях принятия страны в НАТО
12 января 2023 г. 21:56
Власти США заявили о полном восстановлении авиасообщения после сбоя
Власти США заявили о полном восстановлении авиасообщения после сбоя
12 января 2023 г. 21:25
Посол Украины в Турции: Cаммит мира пройдет 24 февраля
Посол Украины в Турции: "Cаммит мира" пройдет 24 февраля
12 января 2023 г. 16:23
Уголовная ответственность за обход санкций против РФ ускорит конфискацию активов
Уголовная ответственность за обход санкций против РФ ускорит конфискацию активов
12 января 2023 г. 16:08
В Испании задержали одного из самых разыскиваемых преступников Европы
В Испании задержали одного из самых разыскиваемых преступников Европы
12 января 2023 г. 15:39
Глава австралийского штата извинился за нацистскую униформу на вечеринке
Глава австралийского штата извинился за нацистскую униформу на вечеринке
12 января 2023 г. 11:34
Эксперт: Страны НАТО должны увеличить производство оружия, чтобы помочь Украине
Эксперт: Страны НАТО должны увеличить производство оружия, чтобы помочь Украине
12 января 2023 г. 11:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi