Байден подтвердил, что не считает рецессию в США неизбежной

Президент США Джо Байден в понедельник подтвердил, что не считает наступление рецессии в стране неизбежным. Он беседовал с журналистами в американском городе Рехобот-Бич (штата Делавэр).

Президент США Джо Байден в понедельник подтвердил, что не считает наступление рецессии в стране неизбежным. Он беседовал с журналистами в американском городе Рехобот-Бич (штата Делавэр).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, цитаты президента распространил пресс-пул Белого дома.

Главу государства попросили прокомментировать высказывания многих аналитиков о том, что наступление рецессии весьма вероятно. "Нет, большинство из них так не говорят. Не выдумывайте ничего. Теперь вы говорите как республиканский политик. Это шутка", - ответил президент. Он рассказал, что этим утром разговаривал с бывшим министром финансов США Лоуренсом Саммерсом, который в воскресенье заявил, что США, скорее всего, скатятся в рецессию "к концу следующего года".

"В рецессии нет ничего неизбежного", - подчеркнул американский лидер.

Байден отметил, что его администрация будет "двигаться в направлении, предусматривающем увеличение налогов... в корпоративной сфере, а также для физических лиц", которым его предшественник Дональд Трамп снизил налоги. Президент уточнил, что американские власти на мировой арене продолжат продвигать предложение о введении глобального минимального корпоративного налога 15%.

Байден также сообщил, что на этой неделе его помощники встретятся с руководителями крупнейших американских нефтяных компаний, чтобы обсудить их сверхприбыли.