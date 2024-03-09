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Байден подпишет законопроект о продлении финансирования работы правительства США

Байден подпишет законопроект о продлении финансирования работы правительства США Президент США Джо Байден в субботу подпишет одобренный ранее обеими палатами Конгресса законопроект, предполагающий продление финансирования работы ряда федеральных ведомств до конца 2024 финансового года (30 сентября).
Другие страны
9 марта 2024 г. 09:08
Байден подпишет законопроект о продлении финансирования работы правительства США

Президент США Джо Байден в субботу подпишет одобренный ранее обеими палатами Конгресса законопроект, предполагающий продление финансирования работы ряда федеральных ведомств до конца 2024 финансового года (30 сентября).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в пятницу журналистам сотрудники Белого дома.

"Административно-бюджетное управление Белого дома остановило подготовку к прекращению работы федерального правительства (шатдауну), поскольку Конгресс принял соответствующий законопроект об ассигнованиях, а президент его скоро подпишет", - говорится в сообщении пресс-пула Белого дома.

В нем уточняется, что Байден подпишет законопроект 9 марта, а федеральные ведомства "продолжат свою нормальную работу".

Пакетный законопроект включает в себя финансирование нескольких ведомств на сумму более $460 млрд.

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