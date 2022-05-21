Байден подписал законопроект о выделении дополнительной помощи Украине

Президент США Джо Байден подписал закон о предоставлении Украине дополнительной помощи в объеме около $40 млрд.

Президент США Джо Байден подписал закон о предоставлении Украине дополнительной помощи в объеме около $40 млрд.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующая информация опубликована в субботу на сайте Белого дома.

"В субботу президент подписал закон о предоставлении дополнительной помощи Украине", - сказано в сообщении Белого дома. В настоящий момент американский лидер находится в Сеуле с трехдневным визитом.

Палата представителей Конгресса США утвердила инициативу о выделении дополнительных средств на помощь Украине на прошлой неделе, а Сенат - в четверг.