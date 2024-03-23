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Байден подписал законопроект о финансировании правительства до конца сентября

Байден подписал законопроект о финансировании правительства до конца сентября Президент США Джо Байден подписал согласованный ранее обеими палатами Конгресса законопроект, предусматривающий продление выделения средств на работу основной части федеральных ведомств до конца 2024 финансового года (заканчивается в США 30 сентября).
Другие страны
23 марта 2024 г. 22:19
Байден подписал законопроект о финансировании правительства до конца сентября

Президент США Джо Байден подписал согласованный ранее обеими палатами Конгресса законопроект, предусматривающий продление выделения средств на работу основной части федеральных ведомств до конца 2024 финансового года (заканчивается в США 30 сентября).

Как передает Report, об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.

Как следует из документа, "в субботу, 23 марта 2024 года, президент подписал закон", который обеспечивает "ассигнования на проекты и работу ведомств и управлений федерального правительства до 30 сентября 2024 года".

Документ включает в себя финансирование ведомств на сумму более $1,2 трлн. В пятницу его одобрила Палата представителей Конгресса США, в ночь на субботу - Сенат.

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