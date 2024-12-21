Байден подписал законопроект о финансировании правительства до 14 марта 2025 года

Президент США Джо Байден подписал одобренный ранее обеими палатами Конгресса законопроект о продолжении финансирования работы федерального правительства до 14 марта 2025 года.

Президент США Джо Байден подписал одобренный ранее обеими палатами Конгресса законопроект о продолжении финансирования работы федерального правительства до 14 марта 2025 года.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.

Согласно информации, в субботу президент подписал закон, обеспечивающий ассигнования на работу федеральных ведомств и осуществление проектов и деятельности федерального правительства до 14 марта 2025 года.

Отметим, что Сенат и Палата представителей Конгресса США одобрили законопроект в ночь с пятницы на субботу. Он также предусматривает выделение более $100 млрд на ликвидацию последствий стихийных бедствий. Выделение дополнительного финансирования позволило не допустить частичной приостановки работы федерального правительства. Законодатели США до сих пор не одобрили проект бюджета на текущий финансовый год, который начался 1 октября. Ранее было утверждено временное финансирование работы федерального правительства только до 20 декабря.

Напомним, что с 1977 года финансирование работы федерального правительства в США прерывалось в связи с разногласиями между администрацией и Конгрессом более 20 раз. Самый продолжительный период составил 35 дней - с 22 декабря 2018 года по 25 января 2019 года.