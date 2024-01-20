Байден подписал законодательную инициативу о финансировании ведомств США до начала марта

Президент США Джо Байден подписал утвержденную ранее обеими палатами Конгресса законодательную инициативу о финансировании ведомств США до начала марта.

Президент США Джо Байден подписал утвержденную ранее обеими палатами Конгресса законодательную инициативу о финансировании ведомств США до начала марта.

Как передает Report, об этом сообщил Белый дом.

В документе отмечается, что "в пятницу, 19 января 2024 года, президент подписал закон, который обеспечивает ассигнования федеральным структурам на 2024 финансовый год (начался в стране 1 октября 2023 года - ред.)". Инициатива предусматривает продление финансирования одних структур федерального правительства страны до 1 марта, а других - до 8 марта.

19 января истекал срок действия аналогичного закона о продолжении финансирования работы ряда правительственных программ и ведомств, занимающихся, в том числе вопросами сельского хозяйства, энергетики, военного строительства, транспорта и жилья.

17 ноября 2023 года Байден подписал одобренный обеими палатами Конгресса законопроект о временном финансировании работы федерального правительства без помощи Израилю и Украине. В тексте новой законодательной инициативы предусматривается дальнейшее выделение средств на работу правительственных структур США, также не упоминается содействие этим двум странам.