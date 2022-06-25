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Байден подписал закон об ужесточении контроля за оборотом оружия в США

Байден подписал закон об ужесточении контроля за оборотом оружия в США Президент США Джо Байден подписал первый крупный за последние десятилетия федеральный закон об ужесточении контроля за оборотом оружия, сообщает Report со ссылкой на CNN.
Другие страны
25 июня 2022 г. 17:45
Байден подписал закон об ужесточении контроля за оборотом оружия в США

Президент США Джо Байден подписал первый крупный за последние десятилетия федеральный закон об ужесточении контроля за оборотом оружия, сообщает Report со ссылкой на CNN.

Палата представителей CША одобрила его накануне, а Сенат в ходе ночного голосования в четверг.

Новый федеральный закон направлен на борьбу с насилием с применением огнестрельного оружия, однако не запрещает какие-либо виды оружия, на чем настаивал сам Байден и Демократическая партия.

В частности, закон обязывает усилить проверки биографических данных у покупателей оружия в возрасте от 18 до 21 года, делает федеральным преступлением приобретение и контрабанду стрелкового оружия через подставных лиц, требует обязательной регистрацию в федеральном реестре - с сопутствующими обязательствами - для торговцев оружием.

Также штаты смогут получить 750 млн долларов на реализацию программ кризисного вмешательства. Речь о том, чтобы на основании судебных постановлений временно лишить людей, которые находятся в кризисной ситуации, доступа к огнестрельному оружию.

Кроме того, закон закрывает давнюю так называемую "лазейку бойфренда", которая запрещала иметь оружие осужденным за домашнее насилие в отношении супругов, с которыми у них были общие дети, или партнеров, с которыми они совместно проживали, но не включала партнеров, которые не могли проживать вместе, состоять в браке или иметь общих детей.

При этом закон позволяет осужденным за мелкие преступления, связанные с домашним насилием, восстановить свои права на оружие через пять лет.

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