В США ужесточили контроль за оборотом оружия

Президент США Джозеф Байден подписал одобренный до этого Конгрессом закон об ужесточении контроля над оборотом огнестрельного оружия в стране.

Президент США Джозеф Байден подписал одобренный до этого Конгрессом закон об ужесточении контроля над оборотом огнестрельного оружия в стране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, церемония прошла в Белом доме.

"Прошло 30 лет с тех пор, как в этой стране принимались существенные законы о безопасности, касающиеся огнестрельного оружия. Я здесь сегодня, чтобы подписать наиболее значительный закон в этой сфере за 30 лет. Хотя этот закон не делает всего того, чего мне бы хотелось, он предусматривает меры, к которым я давно призывал для спасения жизней", - отметил американский лидер.

Подписанная им инициатива предусматривает выделение штатам грантов на временное изъятие огнестрельного оружия у лиц, которые, по мнению властей, представляют угрозу для себя и окружающих. Кроме того, он запрещает лицам, осужденным за совершение преступлений, связанных с бытовым насилием, приобретать огнестрельное оружие в течение как минимум пяти лет. Данное право, впрочем, подлежит восстановлению, если гражданин не совершит никаких насильственных действий по истечении этого срока.