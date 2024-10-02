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Байден подписал закон об усилении охраны кандидатов в президенты

Байден подписал закон об усилении охраны кандидатов в президенты Президент США Джо Байден подписал закон об усилении мер, принимаемых Секретной службой страны для обеспечения безопасности кандидатов в президенты и вице-президенты.
Другие страны
2 октября 2024 г. 03:19
Байден подписал закон об усилении охраны кандидатов в президенты

Президент США Джо Байден подписал закон об усилении мер, принимаемых Секретной службой страны для обеспечения безопасности кандидатов в президенты и вице-президенты.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.

Как отмечается в документе, Байден во вторник подписал закон, "обязывающий Секретную службу США применять единые стандарты в определении числа агентов, необходимых для защиты президентов, вице-президентов, а также ведущих кандидатов в президенты и вице-президенты". Ранее законопроект одобрили обе палаты американского Конгресса.

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