Байден подписал закон о запрете на импорт урана из России

Президент США Джо Байден подписал закон о запрете на импорт в Соединенные Штаты урана из России.

Президент США Джо Байден подписал закон о запрете на импорт в Соединенные Штаты урана из России.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении , распространенном пресс-службой Белого дома.

Из документа следует, что американский лидер подписал 13 мая закон, "запрещающий импорт необлученного, низкообогащенного урана, произведенного в Российской Федерации или российской компанией".

В заявлении помощника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана говорится, что запрет на импорт урана из России позволит США устранить зависимость от РФ в сфере мирной ядерной энергетики.

По его утверждению, подписанный президентом страны Джо Байденом закон "укрепит энергетическую и экономическую безопасность страны за счет снижения, а в конечном счете устранения зависимости от России в сфере мирной ядерной энергетики". По его словам, выделение одобренных Конгрессом США по запросу Байдена $2,72 млрд позволит создать мощности для обогащения урана на территории США.

Напомним, что Сенат Конгресса США в начале мая единогласно одобрил законопроект, запрещающий импорт обогащенного урана из России.