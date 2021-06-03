Байден подписал указ о запрете покупать акции 59 китайских компаний

Президент США Джо Байден подписал указ, запрещающий американцам покупать акции 59 китайских компаний.
Исполнительный указ касается компаний, связанных, по оценкам Вашингтона, с оборонным сектором КНР. В список включены 59 компаний, в том числе предприятия авиационного и космического секторов Китая.
"Исполнительный указ запрещает гражданам США приобретать или продавать любые публично торгуемые ценные бумаги", - говорится в сообщении Белого дома.
Уточняется, что действие запрета начнется 2 августа.