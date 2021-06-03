О нас
Report Georgia
Аудио новости

Байден подписал указ о запрете покупать акции 59 китайских компаний

Байден подписал указ о запрете покупать акции 59 китайских компаний Президент США Джо Байден подписал указ, запрещающий американцам покупать акции 59 китайских компаний.
Другие страны
3 июня 2021 г. 22:57
Байден подписал указ о запрете покупать акции 59 китайских компаний
Джо Байден

Президент США Джо Байден подписал указ, запрещающий американцам покупать акции 59 китайских компаний.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, документ распространила в четверг пресс-служба Белого дома.

Исполнительный указ касается компаний, связанных, по оценкам Вашингтона, с оборонным сектором КНР. В список включены 59 компаний, в том числе предприятия авиационного и космического секторов Китая.

"Исполнительный указ запрещает гражданам США приобретать или продавать любые публично торгуемые ценные бумаги", - говорится в сообщении Белого дома.

Уточняется, что действие запрета начнется 2 августа.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Борис Джонсон получил вторую дозу вакцины
Борис Джонсон получил вторую дозу вакцины
3 июня 2021 г. 23:22
Байден отметил 70-летний юбилей супруги на пляже
Байден отметил 70-летний юбилей супруги на пляже
3 июня 2021 г. 21:55
В одном из отелей Мадрида возник сильный пожар
В одном из отелей Мадрида возник сильный пожар
3 июня 2021 г. 21:49
ВОЗ: Африка находится на пороге третьей волны коронавируса
ВОЗ: Африка находится на пороге третьей волны коронавируса
3 июня 2021 г. 20:56
Пандемия снизила рождаемость в США примерно на 16%
Пандемия снизила рождаемость в США примерно на 16%
3 июня 2021 г. 20:51
Лидерами по избыточной смертности в пандемию среди развитых стран оказались США и Италия
Лидерами по избыточной смертности в пандемию среди развитых стран оказались США и Италия
3 июня 2021 г. 20:32
На Украине продали на аукционе первую тюрьму за 14 млн долларов
На Украине продали на аукционе первую тюрьму за 14 млн долларов
3 июня 2021 г. 20:15
Избыточная смертность в пандемию сильнее всего увеличилась в США, Италии и Великобритании
Избыточная смертность в пандемию сильнее всего увеличилась в США, Италии и Великобритании
3 июня 2021 г. 19:26
В Гане девять человек погибли при обрушении золотодобывающей шахты
В Гане девять человек погибли при обрушении золотодобывающей шахты
3 июня 2021 г. 19:12
Евросоюз расширил список стран, из которых разрешен въезд
Евросоюз расширил список стран, из которых разрешен въезд
3 июня 2021 г. 16:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi