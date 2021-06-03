Байден подписал указ о запрете покупать акции 59 китайских компаний

Президент США Джо Байден подписал указ, запрещающий американцам покупать акции 59 китайских компаний.

Президент США Джо Байден подписал указ, запрещающий американцам покупать акции 59 китайских компаний.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, документ распространила в четверг пресс-служба Белого дома.

Исполнительный указ касается компаний, связанных, по оценкам Вашингтона, с оборонным сектором КНР. В список включены 59 компаний, в том числе предприятия авиационного и космического секторов Китая.

"Исполнительный указ запрещает гражданам США приобретать или продавать любые публично торгуемые ценные бумаги", - говорится в сообщении Белого дома.

Уточняется, что действие запрета начнется 2 августа.