Байден подписал указ о санкциях в связи с признанием Россией "ДНР" и "ЛНР"

Президент США Джо Байден подписал указ о санкциях в связи с признанием Россией суверенитета Донецкой и Луганской "народных республик".

Президент США Джо Байден подписал указ о санкциях в связи с признанием Россией суверенитета Донецкой и Луганской "народных республик".

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу Белого дома, документ помимо прочего устанавливает запрет для американцев на финансирование и инвестиции в "ДНР" и "ЛНР", а также на торговлю с ними.

Запрещается следующее: новые инвестиции со стороны физических и юридических лиц США в так называемые "ДНР" и "ЛНР" или другие подобные регионы Украины, которые могут быть определены министром финансов США по согласованию с госсекретарем", - говорится в тексте указа.

Американский лидер заявил, что "пришел к выводу о том, что признание Российской Федерацией так называемых "Донецкой народной республики" и "Луганской народной республики", о котором она заявляет, противоречит обязательствам России в рамках минских соглашений и еще больше ставит под угрозу мир, стабильность, суверенитет и территориальную целостность Украины".

Одновременно с этим в тексте самого указа, а также в письме, направленном лидерам американского Конгресса в связи с подписанием документа о санкциях, глава Белого дома подчеркнул, что нынешнее решение Москвы "представляет необычайную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов".