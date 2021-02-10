Байден подписал указ о санкциях в отношении Мьянмы

Президент США Джо Байден сообщил, что подписал указ, предусматривающий введение санкций в отношении военных руководителей Мьянмы, причастных к госперевороту.

Президент США Джо Байден сообщил, что подписал указ, предусматривающий введение санкций в отношении военных руководителей Мьянмы, причастных к госперевороту.

Как передает Report, об этом Джо Байден сказал в Белом доме.

"Сегодня я подписал новый исполнительный указ, который позволяет нам немедленно ввести санкции в отношении военных Бирмы, которые руководили переворотом, они коснется их бизнес-интересов и ближайших родственников", - сказал Байден. Он сообщил, что "первый раунд" лиц, которых коснутся санкции, будет определен на этой неделе.

Байден сообщил, что США также планируют ужесточить контроль в отношении экспорта, заморозить активы США, которые помогают правительству Мьянмы, но продолжат оказывать гуманитарную помощь.

"Мы будем готовы вводить дополнительные меры", - предупредил президент США.