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Байден подписал указ о санкциях против еврейских поселенцев на Западном берегу

Байден подписал указ о санкциях против еврейских поселенцев на Западном берегу Президент США Джо Байден подписал указ, позволяющий американской администрации вводить санкции в отношении еврейских поселенцев, причастных к актам насилия на Западном берегу реки Иордан.
Другие страны
1 февраля 2024 г. 22:09
Байден подписал указ о санкциях против еврейских поселенцев на Западном берегу

Президент США Джо Байден подписал указ, позволяющий американской администрации вводить санкции в отношении еврейских поселенцев, причастных к актам насилия на Западном берегу реки Иордан.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении американского лидера, распространенном пресс-службой Белого дома.

Как следует из заявления Байдена, "жестокость со стороны экстремистски настроенных поселенцев" на Западном берегу достигла "недопустимых масштабов и представляет серьезную угрозу миру, безопасности и стабильности на Западном берегу, в Израиле и в целом на Ближнем Востоке". "Эти действия представляют угрозу национальной безопасности и внешнеполитическим интересам Соединенных Штатов", - подчеркнул президент США.

Байден заявил, что вводит режим чрезвычайной ситуации в связи с положением дел на Западном берегу реки Иордан. Его указ позволит администрации "вводить санкции в отношении лиц, подрывающих мир, безопасность и стабильность на Западном берегу".

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