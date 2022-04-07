Байден подписал указ о новых санкциях против России

Президент США Джозеф Байден подписал указ, запрещающий новые инвестиции в экономику России, а также предоставление ряда услуг лицам, находящимся в РФ.

Президент США Джозеф Байден подписал указ, запрещающий новые инвестиции в экономику России, а также предоставление ряда услуг лицам, находящимся в РФ.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы Белого дома.

Указ ограничивает экспорт, реэкспорт, продажу или предоставление, как напрямую, так и косвенно, из Соединенных Штатов или лицом из США, где бы оно ни находилось, любых категорий услуг, перечень которых могут определить министр финансов в консультации с госсекретарем, любым лицам, находящимся в России.

Также вводится запрет на новые инвестиции в РФ со стороны лица из США, где бы оно ни находилось.