Байден подписал указ о кибербезопасности

Президент США Джо Байден подписал указ об укреплении кибербезопасности с "первоначальными" стандартами для госучреждений и госзакупок

Президент США Джо Байден подписал указ об укреплении кибербезопасности с "первоначальными" стандартами для госучреждений и госзакупок.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила журналистам высокопоставленный представитель администрации США.

"После инцидента с реагированием на взлом SolarWinds мы столкнулись с трудной правдой: некоторые из самых элементарных мер предотвращения и реагирования в кибербезопасности не реализовывались систематически по всему спектру федеральных учреждений", - сказала она на брифинге.

"Мы идентифицировали небольшое количество средств киберзащиты, которые имеют серьезное влияние. Если их реализовать, они затруднят противникам компрометацию сетей и работу во взломанных сетях", - добавила представитель администрации.

По ее словам, речь идет о таких известных инструментах, как двухступенчатая аутентификация, шифрование, контроль входа в систему и т.п. Все это предстоит реализовать "за короткое время".