Байден подписал резолюцию, которая предотвратит забастовку железнодорожников в США

Президент США Джо Байден в пятницу подписал одобренную до этого обеими палатами американского Конгресса законодательную инициативу, которая предотвратит забастовку работников железнодорожного транспорта, которая, по мнению американской администрации, гроз

Президент США Джо Байден в пятницу подписал одобренную до этого обеими палатами американского Конгресса законодательную инициативу, которая предотвратит забастовку работников железнодорожного транспорта, которая, по мнению американской администрации, грозила всей экономике страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, упомянутая инициатива предполагает одобрение предварительного соглашения между профсоюзами и работодателями, которое должно предотвратить забастовку.

Как отметил на церемонии подписания Байден, данный документ "поможет стране избежать того, что, без сомнений, могло бы вылиться в экономическую катастрофу". "Благодаря законопроекту, принятому Конгрессом,... мы спасли страну от этой катастрофы. В то же время мы обеспечили историческое повышение заработной платы работников (отрасли) на 24% в течение следующих пяти лет, улучшение условий труда и спокойствие (работников) по поводу здравоохранения", - заявил президент США.

Он также отметил, что утвержденная Конгрессом резолюция не включает пункт об оплачиваемом больничном. "Нам еще многое предстоит сделать, чтобы в конечном итоге обеспечить оплачиваемый больничный не только для железнодорожников, но и для всех работников в Америке... Эта борьба не закончена", - добавил Байден.