Байден подписал план развития инфраструктуры США на сумму $1,2 трлн

Президент США Джозеф Байден подписал в понедельник законопроект, предусматривающий капиталовложения в размере более 1 трлн долларов в развитие инфраструктуры страны.

Президент США Джозеф Байден подписал в понедельник законопроект, предусматривающий капиталовложения в размере более 1 трлн долларов в развитие инфраструктуры страны.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, перед подписанием документа он подчеркнул, что утверждение законопроекта свидетельствовало о "способности демократов и республиканцев действовать сообща и достигать успехов". "Этот закон предполагает самые значимые вложения в дороги и мосты за последние 70 лет, он предполагает самые значимые вложения в пассажирский железнодорожный транспорт за последние 50 лет", - отметил президент.

Байден пояснил, что США ранее стали терять конкурентное преимущество из-за сокращения ассигнований в инфраструктуру. "Китай и остальные страны нас догоняют", - предупредил он. По словам президента, американская инфраструктура уже не считается лучшей в мире. "Это изменится", - заверил он. Как подчеркнула вице-президент США Камала Харрис, реализация данного плана "сделает страну более конкурентоспособной" и поможет противодействовать изменению климата.

Общий объем запланированных расходов в развитие инфраструктуры США составляет 1,2 трлн долларов.