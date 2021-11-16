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Байден подписал план развития инфраструктуры США на сумму $1,2 трлн

Байден подписал план развития инфраструктуры США на сумму $1,2 трлн Президент США Джозеф Байден подписал в понедельник законопроект, предусматривающий капиталовложения в размере более 1 трлн долларов в развитие инфраструктуры страны.
Другие страны
16 ноября 2021 г. 03:14
Байден подписал план развития инфраструктуры США на сумму $1,2 трлн
Джозеф Байден

Президент США Джозеф Байден подписал в понедельник законопроект, предусматривающий капиталовложения в размере более 1 трлн долларов в развитие инфраструктуры страны.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, перед подписанием документа он подчеркнул, что утверждение законопроекта свидетельствовало о "способности демократов и республиканцев действовать сообща и достигать успехов". "Этот закон предполагает самые значимые вложения в дороги и мосты за последние 70 лет, он предполагает самые значимые вложения в пассажирский железнодорожный транспорт за последние 50 лет", - отметил президент.

Байден пояснил, что США ранее стали терять конкурентное преимущество из-за сокращения ассигнований в инфраструктуру. "Китай и остальные страны нас догоняют", - предупредил он. По словам президента, американская инфраструктура уже не считается лучшей в мире. "Это изменится", - заверил он. Как подчеркнула вице-президент США Камала Харрис, реализация данного плана "сделает страну более конкурентоспособной" и поможет противодействовать изменению климата.

Общий объем запланированных расходов в развитие инфраструктуры США составляет 1,2 трлн долларов.

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Версия на азербайджанском языке Bayden 1,2 trilyon dollarlıq infrastruktur paketini təsdiq edib

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