Байден подписал оборонный бюджет США на 2022 год

Президент США Джо Байден подписал в понедельник оборонный бюджет страны на 2022 финансовый год (начался 1 октября) объемом около 770 млрд долларов.

Президент США Джо Байден подписал в понедельник оборонный бюджет страны на 2022 финансовый год (начался 1 октября) объемом около 770 млрд долларов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении Белого дома.

Ранее в текущем месяце обе палаты Конгресса США одобрили проект оборонного бюджета. Как отмечается в заявлении, президент подписал закон об "ассигнованиях на 2022 финансовый год, главным образом на программы Министерства обороны США и военное строительство, на программы Министерства энергетики США в сфере национальной безопасности и на программы в сфере разведки".