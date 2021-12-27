О нас
Report Georgia
Аудио новости

Байден подписал оборонный бюджет США на 2022 год

Байден подписал оборонный бюджет США на 2022 год Президент США Джо Байден подписал в понедельник оборонный бюджет страны на 2022 финансовый год (начался 1 октября) объемом около 770 млрд долларов.
Другие страны
27 декабря 2021 г. 20:58
Байден подписал оборонный бюджет США на 2022 год
Джозеф Байден

Президент США Джо Байден подписал в понедельник оборонный бюджет страны на 2022 финансовый год (начался 1 октября) объемом около 770 млрд долларов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении Белого дома.

Ранее в текущем месяце обе палаты Конгресса США одобрили проект оборонного бюджета. Как отмечается в заявлении, президент подписал закон об "ассигнованиях на 2022 финансовый год, главным образом на программы Министерства обороны США и военное строительство, на программы Министерства энергетики США в сфере национальной безопасности и на программы в сфере разведки".

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Депутатские полномочия Эльданиза Салимова прекращены
Депутатские полномочия Эльданиза Салимова прекращены
27 декабря 2021 г. 18:39
Эльмар Мирсалаев: В следующем году мы намерены увеличить долю страхования в ВВП
Эльмар Мирсалаев: В следующем году мы намерены увеличить долю страхования в ВВП
27 декабря 2021 г. 17:36
Представитель Зеленского: Валери Пекресс грубо вмешалась во внутренние дела Азербайджана
Представитель Зеленского: Валери Пекресс грубо вмешалась во внутренние дела Азербайджана
24 декабря 2021 г. 18:24
Turkish Petroleum: Ищем новые возможности для проектов с Азербайджаном
Turkish Petroleum: Ищем новые возможности для проектов с Азербайджаном
24 декабря 2021 г. 17:25
Строительство газопровода Игдыр-Садарак может начаться в следующем году
Строительство газопровода Игдыр-Садарак может начаться в следующем году
24 декабря 2021 г. 16:12
Место проведения матча Карабах - Марсель может измениться
Место проведения матча "Карабах" - "Марсель" может измениться
24 декабря 2021 г. 14:29
ОБСЕ готова продолжать содействие обеспечению устойчивого мира на Южном Кавказе
ОБСЕ готова продолжать содействие обеспечению устойчивого мира на Южном Кавказе
24 декабря 2021 г. 11:24
Швыдкой: Юбилей президента Ильхама Алиева отмечен убедительными успехами Азербайджана
Швыдкой: Юбилей президента Ильхама Алиева отмечен убедительными успехами Азербайджана
24 декабря 2021 г. 10:25
Предлагается создать Прикаспийский совет по ESG-трансформации
Предлагается создать Прикаспийский совет по ESG-трансформации
23 декабря 2021 г. 16:32
ОАО Азерэнержи проектирует новую подстанцию в Джебраиле
ОАО "Азерэнержи" проектирует новую подстанцию в Джебраиле
23 декабря 2021 г. 13:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi