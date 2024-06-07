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Байден подписал новые указания относительно условий ядерного оружия

Байден подписал новые указания относительно условий ядерного оружия Президент США Джо Байден подписал новые указания относительно условий применения Штатами ядерного оружия.
Другие страны
7 июня 2024 г. 20:53
Байден подписал новые указания относительно условий ядерного оружия

Президент США Джо Байден подписал новые указания относительно условий применения Штатами ядерного оружия.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил специальный помощник президента США, старший директор по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению в Совете национальной безопасности Белого дома Пранай Вадди.

"Президент [Байден] недавно подписал обновленные указания по условиям применения ядерного оружия, которые учитывают реалии новой ядерной эры. В них подчеркивается необходимость учитывать рост и разнообразие ядерного арсенала КНР, а также необходимость сдерживания России, КНР и Северной Кореи одновременно", - сказал он.

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