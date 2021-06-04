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Байден подписал меморандум о борьбе с коррупцией в мире

Байден подписал меморандум о борьбе с коррупцией в мире Президент США Джо Байден подписал меморандум, провозглашающий борьбу с коррупцией в мире одной из ключевых задач в сфере национальной безопасности страны.
Другие страны
4 июня 2021 г. 00:42
Байден подписал меморандум о борьбе с коррупцией в мире
Джо Байден

Президент США Джо Байден подписал меморандум, провозглашающий борьбу с коррупцией в мире одной из ключевых задач в сфере национальной безопасности страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил представитель американской администрации высокого ранга в ходе специального телефонного брифинга, посвященного данной инициативе.

"Президент США данным меморандумом официально устанавливает борьбу с коррупцией ключевой задачей национальной безопасности США. Президент заявлял о приверженности этой борьбе в ходе предвыборной кампании, - сказал чиновник. - Правительству поручено провести обзор и представить президенту доклад, рекомендации в течение 200 дней о том, как правительство и его партнеры могут усилить, координировать шаги для ужесточения борьбы с коррупцией".

По его словам, инициатива предусматривает международное партнерство по противодействию финансированию коррупции и по привлечению к ответственности тех, кто, по мнению Вашингтона, участвует в такой незаконной деятельности.

"Данного широкого подхода в борьбе с коррупцией придерживается каждое ведомство США. Мы уверены, что реализация меморандума приведет к новым решительным мерам в борьбе с коррупцией в мире", - считает представитель администрации.

Американское правительство изучает влияние криптовалюты как средства незаконного финансирования, рассказал представитель администрации.

"Безусловно, мы рассматриваем влияние криптовалют как средства незаконного финансирования. Но мои высказывания ни в коем случае не ограничиваются криптовалютами. На протяжении многих лет мы видели, как в анонимном порядке доходы от коррупции за рубежом попадают в американскую и международную финансовые системы. Так что это ни в коей мере не ограничивается новыми технологиями, такими как криптовалюты", - отметил чиновник.

Он подчеркнул, что вашингтонская администрация изучает возможность усовершенствовать действующее законодательство в отношении незаконного финансирования с учетом криптовалют.

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