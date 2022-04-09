Байден подписал инициативы об ужесточении норм в торговле с Россией

Президент США Джо Байден в пятницу подписал одобренные ранее Конгрессом законопроекты о приостановке нормальных торговых отношений с РФ и Беларусью, а также о запрете импорта энергоносителей из России в свете военной операции в Украине.

Президент США Джо Байден в пятницу подписал одобренные ранее Конгрессом законопроекты о приостановке нормальных торговых отношений с РФ и Беларусью, а также о запрете импорта энергоносителей из России в свете военной операции в Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Как уточняется в заявлении, Байден подписал оба документа.

Отметим, что приостановка нормальных торговых отношений означает, что российский и белорусский импорт лишится на американском рынке режима наибольшего благоприятствования. Приостановка этого режима в отношении РФ и Беларуси позволит американской администрации устанавливать для российских и белорусских товаров более высокие пошлины, чем для остальных стран, являющихся членами Всемирной торговой организации (ВТО). Эти полномочия будут действовать до 1 января 2024 года. При этом, как отмечалось в распространенных ранее пояснительных документах, у президента США будет возможность восстановить нормальные торговые отношения с Россией и Беларусью, "если эти страны прекратят свои агрессивные действия в отношении Украины, а также при выполнении определенных иных условий".