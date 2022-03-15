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Байден подписал бюджет, предусматривающий помощь Украине в размере $13,6 млрд

Байден подписал бюджет, предусматривающий помощь Украине в размере $13,6 млрд Президент США Джозеф Байден подписал одобренную до этого обеими палатами Конгресса инициативу о финансировании правительства страны на оставшийся текущий финансовый год (начался с октября 2021 года) в объеме 1,5 трлн долларов США.
Другие страны
15 марта 2022 г. 23:33
Байден подписал бюджет, предусматривающий помощь Украине в размере $13,6 млрд

Президент США Джозеф Байден подписал одобренную до этого обеими палатами Конгресса инициативу о финансировании правительства страны на оставшийся текущий финансовый год (начался с октября 2021 года) в объеме 1,5 трлн долларов США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, данный пакет, помимо прочего, предполагает выделение 13,6 млрд долларов США на гуманитарную, военную и экономическую помощь Украине.

"Этот законопроект включает в себя историческое финансирование в 13,6 млрд долларов США для реагирования на вторжение РФ на Украину и его последствия для соседних стран. Я хочу поблагодарить руководство Конгресса за столь быструю работу над обеспечением того, чтобы у нас были необходимые ресурсы, чтобы мы могли продолжать решительно реагировать на этот кризис на Украине", - сказал Байден во время проходившей в Белом доме церемонии подписания документа.

США расширят военную и гуманитарную помощь Украине благодаря решениям Конгресса США, заявил Байден.

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Версия на азербайджанском языке Bayden Ukraynaya 13,6 milyard dollar yardımlıq büdcəni imzalayıb

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