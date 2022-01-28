Байден поддержал усилия нормандского формата по примирению в Украине

Президент США Джозеф Байден в ходе телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским поддержал усилия членов группы нормандского формата по урегулированию конфликта на востоке Украины.

Президент США Джозеф Байден в ходе телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским поддержал усилия членов группы нормандского формата по урегулированию конфликта на востоке Украины.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил Белый дом.

"Президент Байден заявил о поддержке со стороны США усилий по урегулированию конфликта в Украине в нормандском формате, выразив надежду, что подтверждение сторонами 26 января условий прекращения огня от июля 2020 года поможет снизить напряженность и продвинуться в реализации минских соглашений", - сказано в заявлении Белого дома, обнародованном по итогам беседы двух лидеров.