Байден поддержал предоставление африканской стране постоянного членства в СБ ООН

Президент США Джо Байден поддерживает предоставление одной из африканских стран постоянного членства в Совете Безопасности ООН при его реформировании.

Президент США Джо Байден поддерживает предоставление одной из африканских стран постоянного членства в Совете Безопасности ООН при его реформировании.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в понедельник на брифинге для журналистов помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

По его словам, в ходе предстоящего саммита США - Африка в американской столице глава Белого дома намерен объявить об инициативах, связанных с Африкой. "Президент планирует подчеркнуть свою приверженность реформе Совета Безопасности ООН, в том числе поддержку тому, чтобы постоянным членом стала страна с Африканского континента", - сообщил Салливан.

"Президент намерен объявить о поддержке со стороны США того, чтобы Африканский союз присоединился к G20 в качестве постоянного члена", - отметил также представитель Белого дома. "США также пообещают вложить 55 млрд долларов США в Африку в течение следующих трех лет... с целью решения ключевых вызовов современности", - добавил он.