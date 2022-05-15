Байден подчеркнул важность борьбы с внутренним терроризмом

Президент США Джо Байден в свете стрельбы в городе Буффало (штат Нью-Йорк) в субботу, при которой погибли 10 человек, подчеркнул необходимость борьбы с внутренним терроризмом и проявлениями расизма в стране.

Президент США Джо Байден в свете стрельбы в городе Буффало (штат Нью-Йорк) в субботу, при которой погибли 10 человек, подчеркнул необходимость борьбы с внутренним терроризмом и проявлениями расизма в стране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление распространила пресс-служба Белого дома.

Как отметил американский лидер, "еще предстоит собрать больше информации о мотивах" стрелявшего. "Любой акт внутреннего терроризма, включая те, которые совершаются во имя отвратительной идеологии белых националистов, чужд всему тому, за что мы выступаем в Америке", - заверил Байден. "Мы должны сделать все возможное, чтобы покончить с разжигаемым ненавистью внутренним терроризмом", - добавил он.

Напомним, что стрельба была открыта в супермаркете. Погибли 10 человек, трое получили ранения.