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Байден подарил Джонсону велосипед и шлем

Байден подарил Джонсону велосипед и шлем Президент США Джо Байден, прилетевший в город Карбис-Бэй для участия в саммите Группы семи (G7), на встрече с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном подарил ему велосипед американского производства и шлем.
Другие страны
11 июня 2021 г. 04:43
Байден подарил Джонсону велосипед и шлем
Джо Байден и Борис Джонсон

Президент США Джо Байден, прилетевший в город Карбис-Бэй для участия в саммите Группы семи (G7), на встрече с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном подарил ему велосипед американского производства и шлем.

Как передает Report, об этом сообщило агентство PA.

В свою очередь Джонсон, часто совершающий прогулки на велосипеде, вручил Байдену фотографию мурала, нарисованного в Эдинбурге в честь американского борца за права чернокожих Фредерика Дугласа (1817-1895). Это произведение монументальной живописи было выполнено художницей Росс Блэр, а сам снимок сделан американо-британским фотографом Мелиссой Хайтон. Отмечается, что Дуглас посещал Великобританию в 1840-е годы.

Агентство указало, что супруга главы Белого дома Джилл Байден, сопровождающая в поездке американского лидера, получила в подарок первое издание сборника рассказов "Яблоня" английской писательницы Дафны дю Морье (1907-1989). В свою очередь Кэрри Джонсон, чья свадьба с британским премьером состоялась 29 мая, стала обладательницей кожаной сумки-тоут, изготовленной женами военнослужащих США, и президентского шелкового шарфа.

Двусторонняя встреча Байдена и Джонсона состоялась в преддверии саммита G7, который пройдет в Карбис-Бэй на побережье полуострова Корнуолл в традиционном формате с 11 по 13 июня.

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Версия на азербайджанском языке Bayden Consona velosiped və dəbilqə hədiyyə etdi

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