Байден почтил память умерших от COVID-19 граждан США

Президент США Джо Байден почтил в Белом доме память сограждан, умерших от заболевания, вызываемого новым коронавирусом.

Президент США Джо Байден почтил в Белом доме память сограждан, умерших от заболевания, вызываемого новым коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, при этом американский лидер призвал соотечественников, выступая с непродолжительным обращением к ним, преодолеть раскол в обществе, вызванный глубокими политическими противоречиями. "Мы должны сражаться с этой пандемией вместе как один народ. Как Соединенные Штаты Америки. Только так мы победим этот вирус", - заявил Байден. Он также высказался за то, чтобы общими усилиями превратить случившееся в историю не о том, как низко пала страна, а о том, как высоко она поднялась после этого. "Нам это под силу", - убежден глава американской администрации, представляющий Демократическую партию.

Число умерших от вызываемого коронавирусом заболевания превысило в США, по оценкам Университета Джонса Хопкинса, отметку в 500 тыс. Согласно последним данным, в стране заразились в общей сложности 28 174 133 человека. Количество летальных исходов составило 500 071. Университет проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей.