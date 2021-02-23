О нас
Report Georgia
Аудио новости

Байден почтил память умерших от COVID-19 граждан США

Байден почтил память умерших от COVID-19 граждан США Президент США Джо Байден почтил в Белом доме память сограждан, умерших от заболевания, вызываемого новым коронавирусом.
Другие страны
23 февраля 2021 г. 06:50
Байден почтил память умерших от COVID-19 граждан США
Джо Байден

Президент США Джо Байден почтил в Белом доме память сограждан, умерших от заболевания, вызываемого новым коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, при этом американский лидер призвал соотечественников, выступая с непродолжительным обращением к ним, преодолеть раскол в обществе, вызванный глубокими политическими противоречиями. "Мы должны сражаться с этой пандемией вместе как один народ. Как Соединенные Штаты Америки. Только так мы победим этот вирус", - заявил Байден. Он также высказался за то, чтобы общими усилиями превратить случившееся в историю не о том, как низко пала страна, а о том, как высоко она поднялась после этого. "Нам это под силу", - убежден глава американской администрации, представляющий Демократическую партию.

Число умерших от вызываемого коронавирусом заболевания превысило в США, по оценкам Университета Джонса Хопкинса, отметку в 500 тыс. Согласно последним данным, в стране заразились в общей сложности 28 174 133 человека. Количество летальных исходов составило 500 071. Университет проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Cozef Bayden ABŞ-da koronavirus qurbanlarının xatirəsini yad etdi

Новости партнеров

Самое читаемое

Удостоенный награды Boeing Айдын Джалилов - человек, сделавший себя сам
ФотоУдостоенный награды Boeing Айдын Джалилов - человек, сделавший себя сам
16 февраля 2021 г. 15:36
США депортировали в Германию 95-летнего экс-охранника концлагеря
США депортировали в Германию 95-летнего экс-охранника концлагеря
20 февраля 2021 г. 19:13
​​​​​​​Прокуратура расследует переписку молодой девушки, покончившей с собой в Баку
​​​​​​​Прокуратура расследует переписку молодой девушки, покончившей с собой в Баку
20 февраля 2021 г. 21:24
Со дня трагедии в Гарадаглы минуло 29 лет
Со дня трагедии в Гарадаглы минуло 29 лет
17 февраля 2021 г. 00:00
Шамиль Наджафзаде: Хочется снимать фильмы на Родине
ФотоШамиль Наджафзаде: Хочется снимать фильмы на Родине
22 февраля 2021 г. 12:31
Заявления Алиева в Мюнхене – воплощение слов в реальность
Заявления Алиева в Мюнхене – воплощение слов в реальность
16 февраля 2021 г. 13:47
Директор колледжа извинилась перед студентами
Директор колледжа извинилась перед студентами
19 февраля 2021 г. 14:33
Саргсян изобличил себя и Пашиняна: Армения применяла Искандеры
Саргсян изобличил себя и Пашиняна: Армения применяла "Искандеры"
17 февраля 2021 г. 16:01
Убивший пешехода азербайджанец арестован в Киеве
Убивший пешехода азербайджанец арестован в Киеве
21 февраля 2021 г. 14:18
Руководитель отеля Hyatt Regency Baku оштрафован
Руководитель отеля Hyatt Regency Baku оштрафован
20 февраля 2021 г. 14:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi