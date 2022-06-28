О нас

Байден почтил память погибших в Техасе мигрантов

Байден почтил память погибших в Техасе мигрантов Президент США Джо Байден почтил память мигрантов, погибших в Техасе.
Другие страны
28 июня 2022 г. 21:56
Байден почтил память погибших в Техасе мигрантов

Президент США Джо Байден почтил память мигрантов, погибших в Техасе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении американского лидера, опубликованном на сайте Белого дома во вторник.

"Трагическая гибель людей вчера в Сан-Антонио (Техас) ужасна и глубоко печальна. Мы молимся за погибших, за их близких и за тех, кто еще борется за жизнь", - говорится в заявлении.

Ранее американские СМИ сообщали, что полицейские обнаружили тела 46 нелегальных мигрантов в автофургоне в пригороде Сан-Антонио. Еще 16 человек, которые были внутри, живы.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор на пресс-конференции во вторник заявил, что в Техасе погибли 50 человек. На данный момент неизвестно, что стало причиной гибели людей.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Экслюзивные новости

Поствоенное восстановление обсудили в ходе спецсессии на Всемирном форуме городов
Поствоенное восстановление обсудили в ходе спецсессии на Всемирном форуме городов
28 июня 2022 г. 17:46
Цель Азербайджана - возвращение в свои дома бывших вынужденных переселенцев
Цель Азербайджана - возвращение в свои дома бывших вынужденных переселенцев
28 июня 2022 г. 17:12
Азербайджанская делегация обсудила перспективы развития сотрудничества с UN-Habitat
ФотоАзербайджанская делегация обсудила перспективы развития сотрудничества с UN-Habitat
28 июня 2022 г. 16:20
UN-Habitat готов делиться опытом с Азербайджаном в постконфликтном восстановлении
UN-Habitat готов делиться опытом с Азербайджаном в постконфликтном восстановлении
28 июня 2022 г. 14:02
Завтра первая группа паломников из Азербайджана отправится для совершения хаджа
Завтра первая группа паломников из Азербайджана отправится для совершения хаджа
28 июня 2022 г. 11:46
Завтра на некоторых улицах Баку ограничат движение транспорта - СПИСОК
Завтра на некоторых улицах Баку ограничат движение транспорта - СПИСОК
25 июня 2022 г. 12:05
Черноморский банк торговли и развития может снова выпустить облигации в манатах
Черноморский банк торговли и развития может снова выпустить облигации в манатах
24 июня 2022 г. 16:31
ГНФАР: Сокращение трансфертов в госбюджет не повлияет на финансирование проектов
ГНФАР: Сокращение трансфертов в госбюджет не повлияет на финансирование проектов
23 июня 2022 г. 16:37
Глава Минсельхоза: Румыния готова делиться с Азербайджаном новыми технологиями
Глава Минсельхоза: Румыния готова делиться с Азербайджаном новыми технологиями
23 июня 2022 г. 16:30
Nordic Investment Bank готов оказать прямую финансовую поддержку Азербайджану
Nordic Investment Bank готов оказать прямую финансовую поддержку Азербайджану
23 июня 2022 г. 14:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi