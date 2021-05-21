Байден поблагодарил Нетаньяху за окончание военных действий в Газе

Президент США Джо Байден заявил, что в разговоре с премьер-министром Биньямином Нетаньяху поблагодарил его за решение прекратить военные действия в отношении сектора Газа

Президент США Джо Байден заявил, что в разговоре с премьер-министром Биньямином Нетаньяху поблагодарил его за решение прекратить военные действия в отношении сектора Газа.

Об этом передает Report со ссылкой на "Интерфакс" .

"В моих беседах с премьер-министром Биньямином Нетаньяху я поблагодарил его за то, что он положил конец нынешним военным действиям менее чем за 11 дней. Я также подчеркнул то, что говорил на протяжении всего этого конфликта: Соединенные Штаты полностью поддерживают право Израиля на защиту от неизбирательных ракетных обстрелов со стороны ХАМАСА и других террористических группировок, базирующихся в Газе, которые унесли жизни ни в чем не повинных гражданских лиц в Израиле", - сказал Байден в ходе выступления по ситуации на Ближнем Востоке.

Президент США сообщил, что США будут способствовать восстановлению системы ПВО "Железный купол".

Байден также поблагодарил президента Египта Абдель Фаттах ас-Сиси за посредничество в прекращении огня.

При этом Байден отметил, что США намерены работать над восстановлением Газы "в полном партнерстве с Палестинской администрацией, а не с ХАМАСом, таким образом, чтобы ХАМАС не мог просто пополнить свой военный арсенал".