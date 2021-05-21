О нас
Report Georgia
Аудио новости

Байден поблагодарил Нетаньяху за окончание военных действий в Газе

Байден поблагодарил Нетаньяху за окончание военных действий в Газе Президент США Джо Байден заявил, что в разговоре с премьер-министром Биньямином Нетаньяху поблагодарил его за решение прекратить военные действия в отношении сектора Газа
Другие страны
21 мая 2021 г. 05:56
Байден поблагодарил Нетаньяху за окончание военных действий в Газе
Джо Байден

Президент США Джо Байден заявил, что в разговоре с премьер-министром Биньямином Нетаньяху поблагодарил его за решение прекратить военные действия в отношении сектора Газа.

Об этом передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

"В моих беседах с премьер-министром Биньямином Нетаньяху я поблагодарил его за то, что он положил конец нынешним военным действиям менее чем за 11 дней. Я также подчеркнул то, что говорил на протяжении всего этого конфликта: Соединенные Штаты полностью поддерживают право Израиля на защиту от неизбирательных ракетных обстрелов со стороны ХАМАСА и других террористических группировок, базирующихся в Газе, которые унесли жизни ни в чем не повинных гражданских лиц в Израиле", - сказал Байден в ходе выступления по ситуации на Ближнем Востоке.

Президент США сообщил, что США будут способствовать восстановлению системы ПВО "Железный купол".

Байден также поблагодарил президента Египта Абдель Фаттах ас-Сиси за посредничество в прекращении огня.

При этом Байден отметил, что США намерены работать над восстановлением Газы "в полном партнерстве с Палестинской администрацией, а не с ХАМАСом, таким образом, чтобы ХАМАС не мог просто пополнить свой военный арсенал".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bayden Netanyahuya Qəzzada müharibəni dayandırdığına görə təşəkkür etdi

Самое читаемое

В бакинском аэропорту расследуют инцидент жестокого обращения с животными
В бакинском аэропорту расследуют инцидент жестокого обращения с животными
16 мая 2021 г. 13:25
В Азербайджане отменяется использование масок на открытом воздухе
В Азербайджане отменяется использование масок на открытом воздухе
20 мая 2021 г. 11:12
Восстановлена работа общественного транспорта
Восстановлена работа общественного транспорта
16 мая 2021 г. 06:00
В Азербайджане объединяются медучреждения - СПИСОК
В Азербайджане объединяются медучреждения - СПИСОК
20 мая 2021 г. 10:15
Состоялось открытие Габалинского железнодорожного вокзала и однолинейной ж/д станция Ляки-Габала
ФотоСостоялось открытие Габалинского железнодорожного вокзала и однолинейной ж/д станция Ляки-Габала
15 мая 2021 г. 20:37
От имени двух известных бакинских клиник выдавались поддельные тесты на COVID-19
От имени двух известных бакинских клиник выдавались поддельные тесты на COVID-19
19 мая 2021 г. 14:25
Байрамов прокомментировал обращение Армении в ОДКБ
Байрамов прокомментировал обращение Армении в ОДКБ
15 мая 2021 г. 18:25
Всемирный день украинской вышиванки отметили в Баку
ФотоВсемирный день украинской вышиванки отметили в Баку
20 мая 2021 г. 09:57
Перестрелка на границе с Ираном, погибли два пограничника
Перестрелка на границе с Ираном, погибли два пограничника
15 мая 2021 г. 19:03
В Азербайджане начинается вакцинация препаратом Sputnik V
В Азербайджане начинается вакцинация препаратом "Sputnik V"
17 мая 2021 г. 14:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi