Байден побил рекорд на президентских выборах

Кандидат от Демократической партии Джо Байден стал первым в истории выборов президента в США, которому удалось набрать 80 млн голосов

Кандидат от Демократической партии Джо Байден стал первым в истории выборов президента в США, которому удалось набрать 80 млн голосов.

Как передает Report, это следует из данных с подсчета телеканала NBC.

По данным канала, демократ получил 80 011 351 голосов, а за кандидата от республиканцев и действующего президента США Дональда Трампа проголосовали 73 881 795 избирателей. Другие кандидаты вместе набрали 2 867 515 голосов.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не подведены.